تفاصيل زيارة رئيس غرفة تجارة دمياط إلى الغرفة التجارية بالشرقية (صور)

استقبل، اليوم، المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ومجلس إدارته

الأستاذ / محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والسادة أعضاء مجلس الإدارة

وتم عمل اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين تناول فيه الطرفين بحث سبل التعاون فيما بينهم

وتم الاتفاق على عمل المعرض كل عام فى نفس التوقيت، وكذلك تم دراسه مشاكل بعض الشعب وعمل مذكره مشتركه لعرضها على الاتحاد العام للغرف التجاريه.

حيث تساهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون التجاري بين محافظتي دمياط والشرقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال التجاري والصناعي.

و من الممكن أن يساهم هذا الحدث في تنشيط الحركة الاقتصادية في كلا المحافظتين، وزيادة المبيعات وتوفير فرص عمل جديدة حيث شهد المعرض اقبالا جماهريا واسعًا من أهالي الشرقية.

تعكس هذه الزيارة أهمية التعاون بين الغرف التجارية المختلفة في مصر، وتساهم في بناء علاقات قوية بين أعضائها.

و قد يجذب هذا الحدث اهتمام المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة في كلا المحافظتين، خاصة في مجال الصناعة والتجارة.

اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين الشرقية ودمياط

ومن ناحية أخرى، كان المهندس حازم الأشموني قد استقبل محافظ الشرقية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشرة والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط.

اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين الشرقية ودمياط

رحب محافظ الشرقية بزيارة محافظ دمياط معربًا عن سعادته بهذه الشراكة والتي تُساهم في دعم صناعة الأثاث الدمياطي ومساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية وكذلك تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها.

يمتاز المعرض بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك .