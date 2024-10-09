الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل زيارة رئيس غرفة تجارة دمياط إلى الغرفة التجارية بالشرقية (صور)

اجتماع غرفتي دمياط
اجتماع غرفتي دمياط والشرقية

استقبل، اليوم، المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ومجلس إدارته 
الأستاذ / محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والسادة أعضاء مجلس الإدارة 
وتم عمل اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين تناول فيه الطرفين بحث سبل التعاون فيما بينهم

وتم الاتفاق على عمل المعرض كل عام فى نفس التوقيت، وكذلك تم دراسه مشاكل بعض الشعب وعمل مذكره مشتركه لعرضها على الاتحاد العام للغرف التجاريه.

حيث تساهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون التجاري بين محافظتي دمياط والشرقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال التجاري والصناعي.

و من الممكن أن يساهم هذا الحدث في تنشيط الحركة الاقتصادية في كلا المحافظتين، وزيادة المبيعات وتوفير فرص عمل جديدة حيث شهد المعرض اقبالا جماهريا واسعًا من أهالي الشرقية.

تعكس هذه الزيارة أهمية التعاون بين الغرف التجارية المختلفة في مصر، وتساهم في بناء علاقات قوية بين أعضائها.

و قد يجذب هذا الحدث اهتمام المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة في كلا المحافظتين، خاصة في مجال الصناعة والتجارة.

اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين الشرقية ودمياط

ومن ناحية أخرى، كان المهندس حازم الأشموني قد استقبل محافظ الشرقية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشرة والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط.

اجتماع مجلس اداره مشترك بين الغرفتين الشرقية ودمياط

رحب محافظ الشرقية بزيارة محافظ دمياط معربًا عن سعادته بهذه الشراكة والتي تُساهم في دعم صناعة الأثاث الدمياطي ومساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية وكذلك تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها.

 يمتاز المعرض بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك .

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحاد العام للغرف التجارية الشرقية ودمياط الغرفة التجارية بالشرقية بمحافظة الشرقية بدمياط توفير فرص عمل دمياط دورته الرابعة عشر محافظ الشرقية محافظ دمياط

مواد متعلقة

الأشموني والشهابي يفتتحان معرض دمياط للأثاث في محافظة الشرقية

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

ذكرى 30 يونيو، 200 فعالية وعروض للمسرح بقصور الثقافة و"ليلة في حب مصر" بدار الأوبرا

زيادة الثروة السمكية وتوفير فرص العمل، جهود تطوير البحيرات المصرية

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الصحة تعلن خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى.. الدفع بـ 707 سيارات إسعاف.. توفير الخدمات الصحية في خطوط المترو الثلاثة.. وإطلاق 33 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

ثقافة الوادي الجديد يكثف فعالياته خلال العيد، وهيبس تعرض "ولاد رزق 3"

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

الفخراني: هذا الفنان يشاركني في التكريم من الممثلين وكسر القانون لأجلي (فيديو)

الزمالك: لسنا طرفا في أزمة الأهلي والقندوسي ولم نفاوض اللاعب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

الاستخبارات اللبنانية تعتقل جاسوسين يصوران مواقع لصالح الموساد، وكشف مفاجأة في التحقيقات

منوعات

المزيد

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية