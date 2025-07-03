الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن موافقة الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة على الطلبات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري التي تقدمت بها للوزارة.

بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة

وتضمنت موافقة الوزير الموافقة على طلب النادي الأهلي بالحصول على تسهيل ائتماني بالعملة المحلية والأجنبية.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على طلب نادي الزمالك بإنشاء شركتين للتسويق الإلكتروني وتنظيم المعارض والأحداث، وكذلك اشتملت الموافقة على تسهيلات ائتمانية للنادي وايضًا الموافقة على التبرعات والقروض الحسنة لكل من ناديي الأهلي والزمالك والتي تلقتها من قبل أعضاء ومحبي الناديين الكبيرين.

الزمالك

من جانب آخر أعلن الدكتور أشرف صبحي أنه وفقًا للزيارة التفقدية التي قام بها مؤخرًا الي محافظة بورسعيد والتي اشتملت على تفقد آخر الأعمال الانشائية الخاصة بإنشاء إستاد المصري بالمحافظة والتي انتهت الي توجيه الوزير بالموافقة علي ما تم عرضه من شركة وادي النيل (المنفذ للمشروع)، الكلية الفنية العسكرية (استشاري المشروع) بالمتابعة والموافقة لكافة الأعمال المالية الخاصة بالإنشاء ومراجعة الجدول الزمني لنهو المشروع بالتنسيق مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

كما عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماع مع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع اللواء أكرم محمد جلال – محافظ الإسماعيلية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بنادي الإسماعيلي وتدقيق الأعمال المتعلقة بالنادي.

ووافق وزير الشباب والرياضة على بعض الطلبات المقدمة من نادي الاتحاد السكندري والخاصة بفرع النادي الجديد، والتي تأتي في إطار حرص الدولة علي مواصلة دعم تلك الأندية ذات الجماهيرية الشعبية الكبيرة بمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.