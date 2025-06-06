عيد الأضحى 2025.. وزارة الشباب والرياضة توزع الهدايا على الأطفال بالدقهلية (صور)

عمت الفرحة والبهجة على الأطفال والكبار بمدينة المنصورة، حيث حرص عدد من الشباب التطوعي على إدخال البهجة على الأطفال.

قام فريق "شباب يدير شباب" (YLY) بتوزيع الهدايا، في مشهد يعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي.

شهدت مراكز الشباب على مستوى المحافظة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، حيث تم فتح 273 مركز شباب ونادٍ.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بمرافقة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والقيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات بالدقهلية، صلاة العيد في مسجد النصر بالمنصورة، وسط حضور كبير من الأهالي والمصلين.

وفي إطار إدخال البهجة على الأطفال، قام فريق "شباب يدير شباب" (YLY) بتوزيع الهدايا في مشهد يعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي.

كما شهدت مراكز الشباب على مستوى المحافظة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، حيث تم فتح 273 مركز شباب ونادٍ لاستقبال المواطنين مجانًا طوال أيام العيد، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تهدف إلى تعزيز دور المراكز كمراكز خدمة مجتمعية.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات

وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية واستعراضية، إلى جانب ألعاب رياضية مثل كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو، بالإضافة إلى أنشطة إلكترونية وترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية. كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات وضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة، مما ساهم في توفير بيئة آمنة وممتعة للمواطنين خلال العيد.

بهذه الأجواء المبهجة، تواصل مراكز الشباب دورها في تقديم الخدمات المجتمعية وتعزيز روح المشاركة والفرح بين الأهالي، في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة لهذه المبادرات الهادفة إلى نشر السعادة بين المواطنين، وعمل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الفعاليات والبرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

تأتى تنفيذ المبادرة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس وكيل الوزارة ـ الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومتابعة عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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