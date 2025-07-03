طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن امتحانات اليوم: الجغرافيا سهلة وتريكات في الكيمياء

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية اليوم عن فرحتهم لسهولة امتحان الجغرافيا الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، فيما تباينت آراء طلاب الشعبة العلمية حول امتحان الكيمياء الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود نقاط لتمييز الطالب المتفوق.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

شهد محيط اللجان أعمال تأمينية مشددة من قبل رجال مديرية أمن القليوبية، لتوفير بيئة آمنة للطلاب قبل بدء الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجان عامة الثانوية العامة، يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، كما تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لكل إدارة، والبالغ عددهم 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.

وأوضح "عبده"، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات. مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة، لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

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