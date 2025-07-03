الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن امتحانات اليوم: الجغرافيا سهلة وتريكات في الكيمياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية اليوم عن فرحتهم لسهولة امتحان الجغرافيا الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، فيما  تباينت آراء طلاب الشعبة العلمية حول امتحان الكيمياء الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود نقاط لتمييز الطالب المتفوق.

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الأدب والنصوص: كويس لكن محتاج وقت أطول (فيديو)

محافظ أسيوط يشدد على تواجد سيارات الإسعاف بمحيط لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية 

شهد محيط اللجان أعمال تأمينية مشددة من قبل رجال مديرية أمن القليوبية، لتوفير بيئة آمنة للطلاب قبل بدء الامتحانات.

 

وأكد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجان عامة الثانوية العامة، يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، كما تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لكل إدارة، والبالغ عددهم 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.

وأوضح "عبده"، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات. مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة، لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة 2024 التربية والتعليم بالقليوبية التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة بالقليوبية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يلتقي عددا من السائحين خلال جولته بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة صرف صحي نامول بطوخ

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ المرحلة الرابعة من "ممشى أهل مصر" ببنها

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية