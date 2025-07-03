الخميس 03 يوليو 2025
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طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الأدب والنصوص: كويس لكن محتاج وقت أطول (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو
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أدى طلاب القسم الأدبي في  الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص، وسط تباين في آرائهم حول مستوى الامتحان، ما بين من وصفه بـ"الجيد والمباشر"، ومن اعتبره "طويلًا ويحتوي على أسئلة غير مباشرة".

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحًا أن الأسئلة كانت واضحة، لكنه أشار إلى أن عدد النصوص في الورقة الامتحانية كان كبيرًا نسبيًا، قائلًا: «الامتحان كان كويس والأسئلة كلها مباشرة، والنصوص كانت كتير شوية».

 

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان المطالعة والنصوص 

فيما رأى طالب آخر أن الامتحان جاء شاملًا لجميع أجزاء المنهج، لكنه حمل عددًا كبيرًا من الأسئلة، وأضاف لـ “فيتو”: «الامتحان كان متوسط وكان مليان، ورقة البوكليت كانت 16 صفحة أسئلة، والأسئلة كانت شاملة المنهج كله».

وأشار بعض الطلاب إلى وجود أسئلة اعتمدت على الفهم العميق والتفاصيل غير المباشرة، وقال أحدهم: «الامتحان كان صعب شوية، وكان جاي من المنهج كله، وكان مركز على نقط بين السطور»، فيما قال آخر: «الامتحان كان متوسط، والوقت المخصص ليه كان قليل، وكان فيه حاجات بين السطور».

ورغم التفاوت في تقييم مستوى الامتحان، إلا أن أغلب الطلاب أجمعوا على أن الأسئلة جاءت من داخل المنهج، لكنها احتاجت إلى تركيز ووقت أطول للإجابة على الكم الكبير من الصفحات والنصوص المتنوعة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو الجاري.

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