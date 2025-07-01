طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد: صعب وفيه تريكات (فيديو)

تباين آراء طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشأن امتحان مادة "التوحيد" الذى أداه الطلاب اليوم في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل مباشر ومن داخل المنهج، فيما قال طالب آخر: إن أسئلة المقالي كانت تحتوي على أجزاء صعبة.

آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة:"الامتحان سهل ولكن أسئلة المقالي كانت صعبة".

وأضاف طالب آخر لـ " فيتو": “الامتحان ثقيل وفيه أفكار كثيرة وتريكات”.

وأكد طالب ثالث: “الامتحان كان صعب شوية ولكن الحمد لله اتحل وكان من المنهج”.





امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.



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