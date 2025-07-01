الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد: صعب وفيه تريكات (فيديو)

احد طلاب الثانوية
احد طلاب الثانوية الأزهرية

تباين آراء طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشأن امتحان مادة "التوحيد" الذى أداه الطلاب اليوم في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل مباشر ومن داخل المنهج، فيما قال طالب آخر: إن أسئلة المقالي كانت تحتوي على أجزاء صعبة.

آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن امتحان التوحيد 

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة:"الامتحان سهل ولكن أسئلة المقالي كانت صعبة".

وأضاف طالب آخر لـ " فيتو": “الامتحان ثقيل وفيه أفكار كثيرة وتريكات”.

 

وأكد طالب ثالث: “الامتحان كان صعب شوية ولكن الحمد لله اتحل وكان من المنهج”.

 

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية 2025 الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية معهد حلمية الزيتون

مواد متعلقة

طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان التاريخ: أغلب الأسئلة من المنهج (فيديو)

"الأسئلة من المنهج والوقت كافي"، ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإحصاء (فيديو)

«بتعيطوا!.. امال احنا نعمل ايه؟» رسالة خاصة من طلاب الأزهر لزملائهم بالثانوية العامة (فيديو)

ارتياح بين طلاب العلمي في الثانوية الأزهرية بعد امتحان التوحيد: سهل ومباشر (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "شامل المنهج كله ومحتاج تركيز" (فيديو)

طلاب العلمي بالأزهر: امتحان الكيمياء شامل.. والعضوية كانت المسيطرة (فيديو)

"سهل ومن المنهج"، ارتياح بين طلاب الأدبي للثانوية الأزهرية بعد امتحان الفقه (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الإنجليزي: "سؤال الإسلاميك الأصعب في الورقة" (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تركي آل الشيخ يسخر من جوارديولا بعد الهزيمة أمام الهلال، ومدرب السيتي يرد

تناقض في موقف الوفد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

توفير شقق للمستأجرين في كمبوندات يثير خلافا بجلسة الإيجار القديم بالنواب

جدول صرف المعاشات بعد الزيادة الأخيرة

نائب: بعض المستأجرين يحتفظ بالشقة مغلقة "علشان ذكريات الطفولة"، والملاك يتسولون

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية