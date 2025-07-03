"ابتدينا"، عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد اليوم

يطرح النجم عمرو دياب اليوم الخميس 3 يوليو الجاري، أحدث ألبوماته الغنائية والتي يأتي بعنوان “ابتدينا”، وذلك عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها الهضبة في الفترة الأخيرة.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، يتعاون فيها الهضبة مع مجموعة من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي.

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت.

ألبوم ابتدينا

وفي مفاجأة أخرى، يتعاون الهضبة مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما التي تسببت في انقطاع الود لسنوات.

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