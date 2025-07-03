الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ناصر الجيل ومحمد عبد المجيد "الغائبان الحاضران" بـ ألبوم أصالة الجديد

ناصر الجيل وأصالة
ناصر الجيل وأصالة ومحمد عبد المجيد

تقدم الفنانة السورية أصالة أغنيتين في ألبومها الجديد “ضريبة البعد” والمقرر طرحه مساء اليوم الخميس، لأحد أبرز صناع المزيكا الراحلين، وهما الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمد عبد المجيد. 

أغنية أحبك أكرهك 

أولى الأغنيتين هي “أحبك أكرهك” من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي وافته المنية في عام 2023، وهي من ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

أما الأغنية الثانية من ألحان الراحل محمد عبد المجيد الذي وافته المنية في عام 2024 الماضي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع هشام البنا. 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

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أغنية أحبك أكرهك اصالة أغنية أنا هنساك ألبوم ضريبة البعد الشاعر الراحل ناصر الجيل الراحل محمد عبد المجيد

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