ابتدينا، عودة عمرو مصطفى للتعاون مع الهضبة بعد الصلح بينهما

عاد الهضبة عمرو دياب من جديد للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى بعد الصلح بينهما، حيث إنه قام بتلحين أغنيته الجديدة ابتدينا وهي من كلمات تامر حسين.

عمرو دياب وعمرو مصطفى

حرص عمرو دياب على مساندة عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية بعد أزمته الصحية التي أثارت قلق نجوم الفن.

وتفاجأ الجمهور أيضا في وقت سابق بصلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما بعدما قال الهضبة في وقت سابق لعمرو مصطفى “أنت متغنيش انت تلحن بس” وذلك أمام الجمهور على المسرح، الأمر الذي تسبّب في انقطاع الود بينهما.

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وظهر عمرو دياب على cover “ابتدينا” وهو بنيو لوك جديد من حيث الملابس وتسريحة الشعر، حيث إنه ظهر وهو يرتدي “فيست جينز”.

وسرعان ما طالب الجمهور من عمرو دياب أن يطرح ألبومه الجديد دفعة واحدة وليس سينجل.

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