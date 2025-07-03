إحالة سيدتين بتهمة اختلاق واقعة تصوير الفتيات داخل صالة جيم بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سيدتين بتهمة نشر أخبار كاذبة واختلاق واقعة والادعاء كذبا في حق مالك جيم، وادعتا عليه زورا وبهتانا أنه يصور السيدات أثناء تغيير ملابسهن، لمحكمة الجنح.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أقوال المتهمتين

وقالت المتهمتان: إنهما افتعلتا تلك الواقعة وصورتاها فيديو انتقاما من مالك الجيم لفسخه التعاقد معهما وطردهما، وأضافتا: “كنا عايزين نحبسه ونحرم عياله منه ونقفل له المكان ونقطع عيشه زي ما قطع عيشنا”.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة مقطع فيديو تضمن اتهامات كاذبة بشأن تركيب كاميرات داخل صالة رياضية بمدينة نصر بالقاهرة.

وكانت إحدى السيدات ادعت في الفيديو قيام المسئول عن مركز ألعاب رياضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بتركيب كاميرات مخبأة داخل صالة السيدات وتصويرهن أثناء تغيير الملابس.

بالفحص تبين أن المركز المشار إليه مرخص يُدار بواسطة شخص مقيم بدائرة القسم، وبتاريخ 13 من الشهر الماضي قامت السيدة التي ظهرت في الفيديو وشقيقتها وأحد شركائهما باستئجار المكان المخصص للمساج داخل الجيم، إلا أن خلافات نشبت بينهم وبين مدير المركز نتيجة مخالفتهم لقواعد التشغيل، ما دفعه إلى طلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان.

وبعد التحريات، تأكد قيام السيدتين باختلاق الواقعة ونشر الفيديو على مواقع التواصل بقصد التشهير بمدير المركز وابتزازه للضغط عليه للاستمرار في التعاقد.

تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بادعائهما الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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