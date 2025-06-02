بتتويج تاريخي بأبطال الكونكاكاف، كروز أزول المكسيكي يسير على خطى سان جيرمان

مونديال الأندية، قاد أنخيل سيبولفيدا، فريقه كروز أزول للظفر ببطولة كأس أبطال الكونكاكاف للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه الكبير 5-0 على فانكوفر وايتكابس، وذلك بعد تسجيله هدفين في اللقاء الختامي لنسخة هذا العام 2025.

وسار الفريق المكسيكي على خطى باريس سان جيرمان الذي فاز على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز، أصبح النادي المكسيكي خامس فريق يتأهل إلى نسخة العام الحالي من كأس القارات للأندية، كما ضمّن مشاركته في كأس العالم للأندية 2029.

13 مباراة بلا هزيمة

دخل فريق وايتكابس النهائي بسلسلة من 13 مباراة بلا هزيمة، شملت فوزه على إنتر ميامي بقيادة ميسي بنتيجة إجمالية 5-1 في نصف النهائي. أما كروز أزول، فقد وصل للنهائي بعد فوزه على كل من كلوب أمريكا وتيغريس من المكسيك.

ورغم التوقعات بمشاهدة مباراة متكافئة، إلا أن كروز أزول سيطر على اللقاء منذ بدايته.

افتتح النادي المكسيكي التسجيل مبكرًا بعد أن استغل خطأ من فانكوفر أثناء محاولته الخروج بالكرة من الخلف. مرر كارلوس روتوندي الكرة إلى إغناسيو ريفيرو، الذي سددها بقدمه اليسرى نحو الزاوية البعيدة ليسجل الهدف الأول.

كروز أزول يضاعف النتيجة

وفي الدقيقة 28، ضاعف كروز أزول النتيجة، مرة أخرى، حيث استغل خطأ دفاعيًا من فانكوفر مرةً أخرى، لينتهي الأمر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها لاعب الوسط الأرجنتيني لورنزو فارافيلي، لتصطدم الكرة بالقائم وتدخل المرمى، دون أن يتمكن الحارس يوي تاكاوكا من التصدي لها.

وعند حلول الدقيقة 40، كانت المباراة قد انتهت فعليًا عندما وضع أنخيل سيبولفيدا الكرة في الشباك بعد تمريرة أرضية من كارلوس روتوندي، ليرفع رصيده في البطولة إلى ثمانية أهداف، لكن الجناح البولندي ماتيوش بوغوش لم يرغب بانتهاء الشوط الأول بهذه الطريقة، بل أضاف الهدف الرابع للفريق المكسيكي قبل نهايته.

واصل كروز أزول سيطرته في الشوط الثاني، حيث سجل سيبولفيدا هدفه الثاني في اللقاء والتاسع في البطولة، برأسية مستفيدًا من كرة عرضية متقنة نفذها زميله خورخي سانشيز.

ويعد هذا الانتصار العريض لـ"لوس سيليستيس" الأكبر من حيث فارق الأهداف في العصر الحديث من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

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