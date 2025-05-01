الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

رقم سلبي لـ إنتر ميامي وميسي بعد وداع دوري أبطال الكونكاكاف

إنتر ميامي
إنتر ميامي

 تلقى فريق إنتر ميامي منافس الأهلي في مونديال الأندية 2025، الخسارة الثالثة على التوالي  بعدما ودع دوري أبطال الكونكاكاف.

كما فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي في تسجيل الأهداف للمباراة الرابعة على التوالي رفقة فريقه الأمريكي بعد الخسارة أمام وايتكابس فانكوفر 1 / 3  .

 

إنتر ميامي يودع دوري أبطال الكونكاكاف

ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف بعدما خسر أمام فريق وايتكابس فانكوفر 1 / 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة.

وكان فانكوفر أنهى مباراة الذهاب متقدما 2 / 0، وتمكن من قلب تأخره أمام إنتر ميامي في مباراة الإياب ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.

 

ومنح جوردي ألبا إنتر ميامي بداية مثالية، حيث قلص الفارق بعد 9 دقائق من بداية اللقاء عندما استغل تمريرة لويس سواريز وسجل الهدف الأول.

ولكن تحولت المباراة لصالح فانكوفر مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدفين في ظرف ثلاث دقائق.

وسجل بريان وايت هدف التعادل بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف بيدر وفيتي الهدف الثاني بعدها بلحظات.

وسجل سيباستيان بيرهالتر، الذي لعب دورا في أول هدفين، الهدف الثالث قبل 19 دقيقة من نهاية اللقاء.

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