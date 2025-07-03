الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

بعد توقف 10 سنوات، الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا

طيران الجزيرة الكويتى،
طيران الجزيرة الكويتى، فيتو

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقّف دام أكثر من عقد، حيث هبطت أولى طائرات شركة الجزيرة في مطار دمشق قادمة من مطار الكويت الدولي إيذانًا بعودة الخط الجوي بين البلدين.

الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يوميًا

وذكرت الشركة الكويتية في بيان رسمي أن الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يوميًا على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يوميًا قبل نهاية موسم الصيف ما يعكس نيتها في أن توسّع حضورها في السوق السورية.

لربط سوريا مجددًا بشبكات النقل الجوي الإقليمي

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجددًا بشبكات النقل الجوي الإقليمي وسط ترقّب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.

 

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طيران الجزيرة الكويتية سوريا طائرات شركة الجزيرة دمشق مطار الكويت

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