الأربعاء 02 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أسباب ألم الرأس من الأمام ونصائح للوقاية منه

أسباب ألم الرأس
أسباب ألم الرأس

ألم الرأس من الأمام أو ما يعرف بصداع الجبهة من أكثر أنواع الصداع انتشارا بين مختلف الفئات العمرية، وقد يكون عرض بسيط ناتج عن الإرهاق، أو إشارة إلى مشكلة صحية تتطلب تدخلا طبيا.

أسباب ألم الرأس من الأمام 

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز الأسباب ألم الرأس من الأمام، وكيفية التعامل معه.

1. التوتر والإجهاد النفسي


الصداع الناتج عن التوتر هو الأكثر شيوعا، ويصيب عادة مقدمة الرأس والجبهة.

ويحدث بسبب الشد العضلي في الرقبة والكتفين نتيجة القلق، الضغوط اليومية، أو الجلوس لفترات طويلة بوضعية غير صحيحة.

ألم الرأس
ألم الرأس

 2. مشاكل النظر


الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، أو ضعف النظر غير المُصحح بالنظارات قد يؤدي إلى صداع أمامي نتيجة لإجهاد العين.

 3. التهاب الجيوب الأنفية


يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى ألم في منطقة الجبهة حول العينين، خاصة عند الانحناء إلى الأمام، ويصحبه عادة احتقان أنفي أو سيلان.

4. الصداع النصفي 


قد يبدأ الصداع النصفي في مقدمة الرأس ويترافق مع أعراض مثل الغثيان، الحساسية للضوء أو الصوت، وقد يستمر لساعات أو حتى أيام.

5. التغيرات الهرمونية أو قلة النوم


اضطرابات النوم أو التغيرات الهرمونية، خاصة عند النساء، قد تؤدي إلى الشعور بصداع متكرر في مقدمة الرأس.

6. الجفاف أو تخطي الوجبات


عدم شرب كمية كافية من الماء أو تفويت الوجبات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم أو الجفاف، ما يسبب صداعًا في مقدمة الرأس.

 متى يجب زيارة الطبيب؟


أكدت منظمة الصحة العالمية انه يجب زيارة الطبيب إذا تكرر الألم، أو كان مصحوبًا بأعراض مثل تشوش الرؤية، ضعف في الأطراف، ارتفاع شديد في الحرارة، أو فقدان وعي – يجب التوجه إلى الطبيب فورًا لاستبعاد الأسباب الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل عصبية.

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نصائح للوقاية من ألم الرأس من الأمام

 

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للوقاية من ألم الرأس من الأمام تضمنت:

الحصول على قسط كافٍ من النوم

شرب كمية كافية من المياه

الراحة من الشاشات

استخدام نظارات طبية إذا لزم الأمر

السيطرة على التوتر والقلق


لا يجب الاستهانة بآلام الرأس، خاصة إذا كانت متكررة أو شديدة، إذ قد تكون إنذار مبكر لحالة صحية كامنة تتطلب التدخل الطبي المبكر.

 

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