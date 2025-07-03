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رياضة

المصري يعود لمعسكره المغلق ببورفؤاد

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستأنف اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد اليوم الخميس.

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد أمس الأربعاء عقب نهاية مران الثلاثاء بملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

 

المصري يضم لاعب الأهلي رسميا


وأنهى كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي لضم عمر الساعي على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة موسم واحد.

أعلن النادي المصري البورسعيدي تفاصيل ضم عمر الساعي لاعب النادي الأهلي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصري يعلن ضم لاعب الأهلي 


وحصل المصري على خدمات عمر الساعي لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

تفاصيل انتقال عمر الساعي إلى المصري 
 

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات عمر الساعي لاعب خط وسط النادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2026/2025.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر الساعي يبلغ من العمر 22 عامًا  وقد نشأ اللاعب وترعرع في صفوف الإسماعيلي الذي تألق بين صفوفه فكان انضمامه لصفوف الأهلي مطلع الموسم الماضي علمًا بأن اللاعب يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط.

المصري يضم لاعب الأهلي 


ونجح كامل أبوعلي في ضم الجزائري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتجديد للنادي وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله.

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