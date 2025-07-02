عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبوم "ابتدينا"

كشف النجم عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، غدا الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها الهضبة في الفترة الأخيرة.

ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"

ونشر عمرو دياب بوستر تشويقي للألبوم، وعلق عليه قائلا: “24 ساعة”، حيث نال البوستر العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة من جمهور الهضبة.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وكان الهضبة عمرو دياب، قد تصدر خلال الأيام القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح برومو أولى أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا”، والمفاجأة كانت هو تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما التي تسببت في انقطاع الود.

الهضبة كشف عن صور من تحضير لأغنية ابتدينا، وظهر في استديو أمير محروس وبرفقته الشاعر تامر حسين وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصور ومن أبرز التعليقات التي جاءت أن هذه الصورة تتذكرهم بذكريات كثيرة جمعت بينه وبين عمرو مصطفي.

ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت

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