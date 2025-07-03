إغلاق وتشميع 71 محل ومقهى غير مرخصة يديرها وافدون أفارقة بأسوان (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التي يديرها أفراد من جنسيات أفريقية .

حملة بمدينة أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة أسفرت عن غلق وتشميع 34 محل ومقهى بمناطق السيل والشيخ هارون والسوق السياحى، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولى التراخيص والبيئة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 17 محل مخالف بنطاق الشوارع المختلفة بوسط المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز حملة مكبرة استهدفت المقاهي والكافيهات بقرية وادى خريت.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 20 مقهى وكافيه، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية، وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائي عن 8 محلات مخالفة لعدم إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء.

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