الدوري الجزائري، عقوبات مغلظة ضد شباب بلوزداد بسبب مباراة اتحاد العاصمة

قررت لجنة الانضباط في الدوري الجزائري، معاقبة نادي شباب بلوزداد بلعب مباراة دون حضور جماهيري بعد أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة في الجولة الـ 20 من الدوري الجزائري.

وفتحت لجنة الانضباط ملف مباراة بلوزداد واتحاد العاصمة التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة، وحسمها التعادل الإيجابي بهدف من الجانبين فيما تخللتها أحداث شغب على المدرجات بجانب الاحتجاجات على المستطيل الأخضر.

وقررت اللجنة فرض عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم جزائري (15 ألف دولار) ضد شباب بلوزداد بسبب استعمال مشجعيه للشماريخ وإلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب.

كما تقرر إيقاف مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، لمباراة واحدة، بعد طرده من قبل حكم المباراة بعد الاحتجاجات المتكررة أثناء المباراة، فيما تم تغريم المدرب أيضا بمبلغ 10 ملايين سنتيم.

كما قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الجزائري للمحترفين، إيقاف مسؤولين من اتحاد العاصمة وهما أخصائي اللياقة بلعيد مجاهد، والمسؤول محمد حمدود عن النشاط أو حضور المباريات إلى حين الاستماع إلى أقوالهما في الجلسة المقررة غدا الخميس.

وينتظر أن تتخذ لجنة الانضباط قرارات بإيقاف بلعيد وحمدود لمدة مباراتين مع تغريم كل منهما بمبلغ مالي بعد سلوكهما في مباراة بلوزداد واتحاد الجزائر.

وبعد مرور 20 جولة في الدوري الجزائري للمحترفين يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتحاد الجزائر، في حين يحتل مولودية الجزائر الصدارة برصيد 41 نقطة.

فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، أعلن إيقاف حكم الساحة، لطفي بوكواسة، ومساعده الأول عادل عبان، بشكل فوري، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المرتكبة، خلال مباراة الجولة الـ 14 من دوري المحترفين الجزائري، بين النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة.

وشهدت المباراة حادثة استثنائية، حيث نجح النيجيري توسين أومويلي في تسجيل هدف لشباب قسنطينة، بالدقيقة 90+6، واحتسبه الحكم، قبل أن يعلن عن وضعية تسلل بعد العودة للفيديو، على هاتف لاعب نجم مقرة، فؤاد حداد.

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه للأحداث، التي رافقت مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة، ضمن الجولة الـ14 من بطولة الرابطة الأولى، التي تخللها خطأ تحكيمي جسيم، أضر بصورة التحكيم".

وأضاف: "بموجب الصلاحيات المخولة لها، قررت لجنة الطوارئ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري، مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما، واتخاذ التدابير المناسبة".

وجدد الاتحاد الجزائري عزمه على مواصلة العمل، من أجل "رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم".

وشدد على أنه "لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات، قد تضر بصورة كرة القدم الجزائرية، أو تتسبب في إثارة العنف، سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين".

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