هل طلب ريبيرو إعارة جراديشار؟، مصدر بالأهلي يرد

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لم يطلب رحيل جراديشار مهاجم الفريق على سبيل الإعارة كما تردد مؤكدا رغبة المدرب الإسباني في استمرار اللاعب الموسم القادم وعدم رحيله خاصة مع عدم التعاقد مع مهاجم جديد حتى الآن.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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