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مواعيد فتح باب الالتماسات مرحلة البكالوريوس بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات للفصلين الدراسيين للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لجميع الفرق والمستويات الدراسية للشعبة العربي - شعبة اللغات - برامج الساعات المعتمدة، بدءًا من يوم الجمعة الموافق ٤ يوليو حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥.

وأوضحت الكلية أنه سوف يتم إعلان نتائج فحص الالتماسات في خلال أسبوع من تاريخ التقديم على الالتماس.

 

يتم تقديم طلب الالتماس الكترونيًا عن طريق الصفحة الشخصية للطالب على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS.

يتم إعلان نتيجة فحص الالتماس على الصفحة الشخصية للطالب على نظام الجامعة الإلكتروني UMS.

 

وفي سياق متصل أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس (شعبة الدراسة باللغة العربية - شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية - برنامج الساعات المعتمدة)، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 

للاطلاع على النتيجة يرجى اتباع الخطوات التالية:

 الدخول على موقع جامعة عين شمس الإلكتروني

عمل تسجيل الدخول أو login يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي بخانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية التجارة.

يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الموحدة لجميع الطلاب وهي Abcd1234

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر شاشه أمام الطالب يقوم من خلالها بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور جديدة، ويجب أن تحتوى كلمة المرور الجديدة على:

حروف كبيرة وصغيرة

أرقام

رموز مثال: ( #: @ )

يجب أن لا تقل عن 8 ( أرقام أو حروف )

على الطلاب التأكد من سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكن من معرفة النتيجة

يقوم الطالب بالدخول على خدمات دراسية ثم الدرجات

يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه

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