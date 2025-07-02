تنسيق الجامعات، ننشر قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025. أصدر وزير التعليم العالي القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025.

وتستعرض بوابة “فيتو” قواعد قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025، وفقا للقرار.

نظام قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا للقرار الجديد يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.

التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ۷۵% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

المعاهد العالية للسياحة والفنادق.

المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

الأعداد المقرر قبولها بالجامعات من طلاب الشهادات الفنية

تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض - الجامعات التكنولوجية باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها).

علي أن تحدد الأعداد المقرر قبولها بها وفقًا لنسبة متغيرة وحسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية سواء كانت الشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية أو دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووفقا للطاقة الاستيعابية ووفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية ووفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي.

وذلك عدا الشعب التالية:

شعبة معامل بيولوجية تقبل بكليات الزراعة.

شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - كليات الفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح في اختبارات القدرات.

قواعد قبول الطلاب الأوائل من الدبلومات الفنية بالجامعات

يتم قبول الطلاب الخمسين الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءًا من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها.

عن طريق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية:

أولًا: قواعد عامة:

اعتبارًا من دفعة عام ۲۰۲٥ من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام ٢٠٢٤ يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ۲۰۲٥ للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية نظام الخمس سنوات دفعة ۲۰۲٤ والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها التجارة - الزراعة - الحقوق -الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ۲۰۲٦/٢٠٢٥، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنويا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات

ثانيًا: اختبارات المعاهد السنتان بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

-قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا شعبة معامل بيولوجية") بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية والزراعة بالفرقة الثانية في النظام الفصلي وحسب المقاصة في نظام الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/۲۰۲٥ كطلاب نظاميين.

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية في العام الجامعي ۲۰٢٦/۲۰۲٥ وفقًا لنظامي الدراسة الانتظام - الانتساب الموجه).

ثالثًا: اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات

-قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية، الصناعية نظام الثلاث سنوات بكليات الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/۲۰۲٥ كطلاب نظاميين.

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة الانتظام - الانتساب الموجه.

رابعًا: اختبارات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة أي تك - I-TECH) وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي برمجيات وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بأداء امتحانات في مواد (رياضة - رياضة - فيزياء - لغة انجليزية مع اختبارات الدبلومات والمعاهد التي تعقد بكليات الهندسة المعنية وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اعتبارًا من دفعة ٢٠٢٥.

قبول الطلاب الناجحون في جميع هذه الامتحانات بالفرقة الأولى بكليات الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲۵ ويتم توزيعهم وفقًا لقواعد التوزيع المعمول بها عند قبول الطلاب الناجحين باختبارات الدبلومات والمعاهد.

إلغاء أداء الامتحانات في مواد (رياضة ١ - رياضة - فيزياء والتي كانت تعقد لهذه الفئة من الطلاب بكلية العلوم جامعة القاهرة وتوجيهها إلى كليات الهندسة المعنية باختبارات الدبلومات والمعاهد وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

خامسًا: سيتم الإعلان لاحقًا بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات عن كيفية تقدم الطلاب لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.

استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.