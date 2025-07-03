عاصفة الدولار تعود.. التوترات الإقليمية تؤثر على سعر الصرف والبنوك تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة.. الدماطى: إجراءات حكومية للتعامل مع المخاطر المحتملة

هذه التقلبات الحادة ليست مجرد أرقام على شاشات البنوك، بل تعكس تشابكا معقدا بين التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى الشرق الأوسط، وهشاشة السيولة النقدية، وتحديات البنية التحتية للاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية، وهذا نتيجة التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، والتى انعكست على هروب الأموال الساخنة، حيث أدى التصعيد المفاجئ والمباشر إلى حالة من التخوف بين المستثمرين وحاملى العملات، وبذلك زادت المخاوف من امتداد الصراع وتأثيره على استقرار المنطقة ككل، مما يضعف ثقة المستثمرين فى العملات المحلية الناشئة، بما فيها الجنيه.

من جانبها قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، إن التحركات الحالية للدولار تأتى فى إطار طبيعى نتيجة تفاعل عوامل العرض والطلب الأساسية فى السوق، مشيرة إلى أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يلعب دورا مباشرا فى الضغط على سعر الصرف.

وأضافت الدماطى فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة غياب اليقين حول مصير الصراع واحتمالات اتساعه، مما يزيد من حدة تقلبات السوق، مؤكدة أن سعر الصرف أصبح مرنا، مما يعنى أن ارتفاعه أو انخفاضه يعكس بشكل أكثر مباشرة تقلبات السوق الداخلية والخارجية.

وعن تراجع تأثير الأموال الساخنة، أكدت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن الاقتصاد المصرى لم يعد يتأثر بنفس الحدة بخروج الأموال الساخنة، موضحة أن البلاد تجاوزت المخاطر المرتبطة بهذه التدفقات، وأن السوق أصبح أكثر قدرة على امتصاص مثل هذه التحركات المالية.

وعن تجاوز الدولار حاجز الـ 50 جنيها، قالت إن ذلك جاء مدعوما بزيادة العرض، نتيجة استخدام البنك المركزى جزءا من الأموال الساخنة فى تعزيز الحصيلة الدولارية والتى تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، إضافة إلى سداد 13 مليار دولار من الدين العام، مشيرة إلى أن ذلك يأتى نتيجة لنظرة المستثمرين فى أدوات الدين مما يعكس حساسية سوق الصرف للأحداث الخارجية.

وبالنسبة للإجراءات الحكومية والاستباقية، كشفت الدماطى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن التوترات الإقليمية، شملت أمين احتياجات الطاقة وتنويع مصادرها، وتعزيز استراتيجيات الاستقرار المالى والاقتصادي، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف أثر الاضطرابات الخارجية وضمان استمرارية النمو فى البيئة الإقليمية المضطربة.

ورجحت الخبيرة المصرفية، تأجيل البنك المركزى المصرى لأى تخفيض جديد لأسعار الفائدة، لحين اتضاح الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أنها لا تستبعد احتمال إعادة البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، لتفادى أى تأثير جراء الأزمة على الواردات من بترول وسلع أخرى وبالتالى التضخم فى مصر.

وتشير عودة الدولار للصعود فوق حاجز الـ 50 جنيها فى السوق الموازى بمصر، إلى هشاشة الاستقرار النقدى فى ظل بيئة إقليمية مضطربة واستمرار التحديات الداخلية المتعلقة بالسيولة، فبينما تشكل التوترات بين إيران وإسرائيل الدافع المباشر لهذه الموجة الأخيرة، تظل معالجة فجوة الطلب على العملة الصعبة وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المحلى هى التحدى الأكبر للحكومة المصرية على المدى المتوسط، ومراقبة التطورات الإقليمية ستكون محورية لفهم اتجاهات السوق فى الفترة القادمة.

من جانبه، كشف الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر السابق، عن خروج تدفقات مالية أجنبية من السوق المصرى تخطت المليار دولار، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخوف المستثمرين من زيادة حدة الاضطرابات فى الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على ارتفاع الدولار فى البنوك المصرية، موضحا فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذا التحرك الاستثنائى فى سعر الدولار عبارة عن صدمة طبيعية، ومؤكدا أن حركة الأسواق لا تقودها المخاوف فحسب، بل بإعادة توزيع رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن هذا الأمر، قد يكون رد فعل مؤقت قد ينعكس لاحقا، مضيفا أن استمرار الأزمات الجيوسياسية يؤثر على سعر العملة، كما أن ارتفاع الطلب على الدولار يرتبط بتمويل خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

اختتم “يونس” تصريحاته لـ”فيتو” أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسن محدود محتمل فى سعر الدولار مقابل الجنيه، وهذا نتيجة تماسك الأخير حال انحسار الحرب، خاصة مع التدفقات الاستثمارية الكبيرة التى تشهدها السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة.

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