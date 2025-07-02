تمديد إلغاء الرحلات الجوية في شمال وجنوب وغرب إيران حتى ظهر الغد

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن إيران قررت تمديد إلغاء الرحلات الجوية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى الغد.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الطرق الإيرانية تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في شمال وجنوب وغرب البلاد.

إيران تغلق أجوائها

وبدأت إيران بإغلاق أجوائها جزئيًا للمسارات الجوية بعد تعرضها لضربات جوية إسرائيلية في 13 يونيو 2025، استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل العاصمة طهران ومناطق أخرى، وسقط فيها عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وأدى هذا لوقف الرحلات فوق دولة إيران، وتأثر شركات الطيران العالمية التي كانت تستخدم الأجواء الإيرانية لعبور رحلاتها من أوروبا إلى آسيا، واضطرت لإعادة توجيه طائراتها إلى طرق أطول عبر السعودية أو تركيا.

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