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أخبار مصر

مطار القاهرة يضيف خدمة ترفيهية جديدة للمسافرين، تعرف عليها

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أعلنت شركة مطار القاهرة الدولي عن افتتاح فرع جديد لعلامة الحلويات الفاخرة LE MARQUIS DU CARNAVAL بمبنى الركاب رقم (2)، أمام بوابة E3 للسفر، ليُشكّل إضافة متميزة إلى باقة المتاجر والمطاعم العالمية داخل المطار، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزام مطار القاهرة الدولي بالارتقاء بتجربة السفر وتقديم خيارات راقية ومتنوعة للمسافرين.

تعزيز خدمات الضيافة بمطار القاهرة الدولي

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة موسعة من وزارة الطيران المدني لتعزيز خدمات الضيافة بمستوى يضاهي أرقى المطارات العالمية، حيث يقدّم المتجر تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات الفاخرة، بما يلبي مختلف الأذواق، ويوفر للزوار تجربة فريدة قبل الإقلاع خاصة للسائحين الباحثين عن نكهات محلية بطابع فاخر. 

ويمثل هذا الافتتاح جزءًا من الرؤية الاستراتيجية لـ الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك بتنويع العلامات التجارية والخدمات المقدمة داخل المطار، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي متطور ويضمن تجربة سفر مريحة وعصرية للمسافرين من مختلف الجنسيات.

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