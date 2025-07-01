منهم 4 كوبرا، ضبط راكب أجنبي حاول تهريب حقيبة عقارب وثعابين سامة بمطار القاهرة (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى محاولة راكب أجنبي تهريب كمية كبيرة من العقارب والثعابين (منها سام وشديد الخطورة) والحشرات والعناكب والديدان إلى داخل البلاد.

إحباط تهريب كمية كبيرة من العقارب والثعابين السامة

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الروسية ( إيروفلوت) استوقف وليد علي حجاج رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الاخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد رشدي مأمور الجمرك ومحمود شعبان رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وكلف أحمد صبري عطية رئيس القسم المشرف صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، أسامة عبد التواب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي تفاجأ بوجود ثعابين وعقارب داخل الحقائب على الفور توجه صبحي ربيع جابر مدير إدارة الجمرك، لمعاينة ما بداخل الحقائب وأيضًا جواز سفر الراكب وقام باستدعاء رجال الحجر البيطري والحياة البرية والذين قاموا بمعاينة المضبوطات بحرص وعناية فائقة في وجود رجال الجمارك وبمساعدة الراكب.

وأسفرت المعاينة عن ضبط 45 عقربًا (غابات فيتنامي وأصفر برازيلي) و65 ثعبان واصلة منهم 4 كوبرا بخاخ أحمر وأسود والباقي أنواع مختلفة منها النادر ومنها الخطر) وحوالي 200 من الديدان والحشرات والعناكب والصراصير، وبعد تأكد رجال الجمارك والحجر الصحي والحياة البرية عدم حمل الراكب لاي شهادات صحية ولا موافقات استيرادية وايضا لمخالفة الراكب لمواد اتفاقية سايتس الدولية.

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٤ ضد الراكب بعد العرض على كل من احمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسي رئيس الادارة المركزية، واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة، وتسليم المضبوطات للحجر البيطري لايداعها في المعزل لحين تسليمهم للجهات المختصة.

إجراءات سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي

ياتي ذلك بالتعاون مع الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، وبمتابعة مستمرة من الوزير مفوض الأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة وزير المالية أحمد كجوك.

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