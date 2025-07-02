مصدر رسمي سوري يكشف شرط دمشق للتفاوض مع إسرائيل وتوقيع الاتفاقيات

قال مصدر رسمي في النظام السوري، إن الحديث عن أي احتمالية لمفاوضات أو اتفاقيات جديدة مع إسرائيل غير وارد في الوقت الراهن، ما لم تلتزم إسرائيل التزامًا كاملًا باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، وتنسحب من جميع المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.

دمشق تشترط الالتزام باتفاق 1974

أكد المصدر السوري أن “سوريا لن تنخرط في أي مسارات تفاوضية أو اتفاقيات جديدة قبل عودة الوضع الميداني إلى ما كان عليه وفقًا لاتفاق فصل القوات لعام 1974، ووقف الانتهاكات المتكررة من الجانب الإسرائيلي”.

وتُعد هذه التصريحات ردًا غير مباشر على تقارير إعلامية غربية تحدثت عن "قنوات خلفية" أو مقترحات تهدئة بين الجانبين.

ما هو اتفاق فك الاشتباك 1974؟

تم توقيعه بعد حرب أكتوبر بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، وينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان المُحرر، ونشر قوات فصل دولية “الأندوف” بين الطرفين، الاتفاق لا يزال ساريًا، لكن دمشق تتهم إسرائيل بارتكاب خروقات متكررة.

ماذا تقصد سوريا بـ"المناطق المتوغلة"؟

تشير المصادر إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل، حيث تتواجد قوات إسرائيلية في مواقع قرب خط وقف إطلاق النار، وربما تشمل أيضًا مناطق في البادية السورية استُهدفت فيها مواقع عسكرية أو تم التوغل عبر الحدود.

يأتي هذا الموقف السوري في وقت يشهد تصاعد التوتر الإقليمي، مع قصف متكرر لمواقع سورية من قبل إسرائيل، ووجود مخاوف من توسع رقعة الحرب على خلفية العدوان المستمر على غزة.

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