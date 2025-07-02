البرلمان البريطاني يصوِّت لحظر حركة "Palestine Action" المؤيدة لفلسطين

أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، بأن البرلمان البريطاني صوَّت لصالح قرار يحظر رسميًّا حركة "Palestine Action"، وهي جماعة معروفة بدعمها لـ القضية الفلسطينية وقيامها بنشاطات احتجاجية ميدانية ضد شركات مرتبطة بإسرائيل.

قرار الحظر.. بتوصية من وزارة الداخلية البريطانية

يأتي القرار عقب توصية من وزارة الداخلية البريطانية، التي اعتبرت أن الحركة "تنتهج سلوكًا تخريبيًا" وتقوم بأعمال "تخالف القانون"، من بينها اقتحام مقار شركات بريطانية وأجنبية، تعطيل مصانع مرتبطة بإنتاج معدات عسكرية تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبموجب القرار، تصبح العضوية أو دعم الحركة جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون البريطاني.

من هي مؤسسة"Palestine Action"؟

تأسست الحركة عام 2020.

اشتهرت بتنظيم عمليات مباشرة ضد شركات الأسلحة البريطانية، وعلى رأسها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية.

تركز نشاطها على إغلاق مصانع تصدّر أسلحة لإسرائيل وتقول إنها تُستخدم في "قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة".

انتقادات حادة للقرار

اعتبر ناشطون ومراقبون أن القرار البريطاني تقييد واضح لحرية التعبير والتظاهر السلمي، استجابة مباشرة لضغوط إسرائيلية وأمنية، يستهدف الحركات المناهضة للاستعمار والاحتلال تحت غطاء قانوني.

القرار يأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وازدياد الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.