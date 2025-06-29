وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار للاحتلال دون حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن المجتمع الدولى يشهد حالة من الاستقطاب ولكن العقيدة والاتزان الاستراتيجية المصرية تبعد عن الاستقطاب.

وأوضح خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، أن مصر لديها عقيدة مصرية بعد التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وان تقبل مصر التدخل في شؤونها.

وأشار إلى أن مصر تعمل على مدار 21 شهرا بسرعة التوصل لوقف المجازر وسياسة التجويع التى تمارس ضد أهالي غزة.

وأوضح أن الظروف والولايات المتحدة الآن أكثر اقتناعا بالنهج المصرى بأن الصراعات مترابطة وأنه لا أمن لاستقرار لإسرائيل دون التوصل لحلول القضية الفلسطينية.

وأضاف: أن هناك رؤية أمريكية بأن أى اتفاق قادم بشأن غزة لا بد أن يكون بضمان، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بصدد وقف إطلاق النار 60 يوما وإدخال المساعدات.

واستطرد بأن هناك انخراطا مع الجانب الأمريكى، مشيرا إلى أن هناك رؤية أمريكية مقتنعة بالرؤية المصرية على أنه لا استقرار دون حل القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أنه يوجد تغيير فى مسألة التعاطى مع القضية الفلسطينية من الجانب الأمريكى، مشددا بأن مصر والأردن ترفضان بشكل قاطع مسألة تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الخطة المصرية العربية لتعافى غزة تم اعتمادها من عدة دول وهيئات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أجندة عمل مؤتمر تعافى مبكر لغزة.

منوها إلى أن المؤتمر سوف يكون على مدار يومين، منوها إلى أنه لن يضع أحد مبلغ للتعمير دون أن يعرف مصير ومستقبل غزة.

وبشان إدارة قطاع غزة قال عبد العاطى إن هناك لجنة سوف تتولى الإدارة من التكنوقراط مع السلطة الفلسطينية لتكون مرحلة انتقالية لتولى السلطة الفلسطينية الادارة بشكل كامل.

وأوضح أن مصر تساعد فى تدريب القوات الفلسطينية لإدارة غزة.

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