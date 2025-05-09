يوسف النصيري يقود فنربخشة للفوز على إسطنبول باشاك شهير برباعية

فاز فنربخشة على مضيفه إسطنبول باشاك شهير 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت فوز ألانيا سبور على غازي عنتاب 1-0.

وأنهى فنربخشة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميرت مولدر في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل فنربخشة هدفين عن طريق ميلان سكرينيار ويوسف النصيري في الدقيقتين 60 و86.

وسجل باشاك شهير هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق عمر فاروق بياز.

واختتم أوجوز أيدين أهداف فنربخشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف جالطة سراي، وتوقف رصيد باشاك شهير عند 51 نقطة في المركز الخامس.

ألانيا سبور ضد غازي عنتاب

وفي المباراة الثانية، فاز ألانيا سبور على مضيفه غازي عنتاب بهدف نظيف سجله أندراس سبورار في الدقيقة 52.

واضطر فريق غازي عنتاب لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد برونو فيانا في الدقيقة 80.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 38 نقطة في المركز 15، وتوقف رصيد غازي عنتاب عند 42 نقطة في المركز 12.

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