طارق العوضي يناشد رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

وجه طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم الجديد، قائلا: "لقد صدمنا اليوم بقيام مجلس النواب بتمرير قانون الإيجارات القديمة متغاضيًا وملتفتًا عن كافة مخرجات الحوار المجتمعي حوله وحول تداعياته".



الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف في رسالته: “إنني أتوّجه بنداء وصرخة ضمير إلى رئيس الجمهورية: لا تصدق على هذا القانون، لأن توقيعك عليه سيكون لحظة فاصلة في حياة مئات الآلاف من الأسر المصرية، الذين يُساقون قسرًا إلى الشارع، دون مأوى، ولا بديل، ولا إنصاف”.



قانون الإيجار القديم

وتابع: "هذا القانون لا يُنظّم علاقة إيجارية، بل يهدّد السلم الاجتماعي، ويفكك النسيج الوطني، ويشعل فتيل أزمة إنسانية غير مسبوقة.إنه قانون لا يعالج الظلم، بل يستبدله بظلم أفدح، ويستقوي بالأقوياء على الضعفاء، ويهدم استقرارًا سكنيًا عاشه الناس لعقود بقرارات الدولة نفسها".



واختتم: "الشعب لا يطلب المستحيل، فقط العدالة، لا تسمح أن يُقال يومًا إن توقيعك على هذا القانون كان إيذانًا بأكبر موجة تشريد في تاريخ مصر الحديث. نناشدكم أوقف هذا الظلم واحمِ البيت المصري".

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