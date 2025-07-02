الأربعاء 02 يوليو 2025
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التعليم العالي تحدد قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

حددت وزارة التعليم العالي نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025/2026.

بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها الأدبي والعلمي) عام ٢٠٢٥ (انظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول. مع مراعاة ما يلي:

. تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

 تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن...

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات فرنسي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وشريط الا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (210) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى الجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (الماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية وطبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (٦٥) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

 بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية

يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى الجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

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