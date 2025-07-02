حكومة نتنياهو تؤيد مقترحًا لوقف "مؤقت" لإطلاق النار

كشفت شبكة CBS News الأمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدت دعمها لمقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه لا يمثل اتفاقًا نهائيًا، بل هدنة مرحلية ضمن مسار تفاوض أطول.

وقف إطلاق نار مؤقت وليس اتفاق دائم

وذكرت المصادر أن المقترح الذي يجري التداول بشأنه حاليًا يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يمتد لأيام أو أسابيع، ويكون الإفراج المرحلي عن الأسرى من الجانبين، تمهيد الطريق نحو مفاوضات أوسع حول اتفاق نهائي طويل الأمد.

وقالت CBS إن "الموقف الإسرائيلي لا يزال يرفض الالتزام بوقف دائم للعمليات العسكرية قبل تفكيك قدرات حماس".

مناورة سياسية أم مرونة تفاوضية؟

يُنظر إلى الموقف الإسرائيلي الجديد على أنه إشارة إلى مرونة محدودة تحت ضغط الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين، لكنه في الوقت نفسه لا يقدم تنازلات كبرى بشأن القضايا الجوهرية مثل بقاء حماس في غزة، انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل، رفع الحصار.

موقف حماس من الاتفاق

حماس تطالب بـ اتفاق شامل ونهائي يتضمن وقفًا دائمًا للعدوان وضمانات دولية، لكن إسرائيل حتى الآن تُفضل اتفاقات مجزأة ومشروطة، في حين أن الولايات المتحدة تضغط للوصول إلى اتفاق إطار يمهد لوقف القتال قبل الانتخابات الأمريكية.

رسالة داخلية وخارجية لحكومة نتنياهو

تحاول حكومة نتنياهو من خلال هذا الموقف طمأنة الداخل الإسرائيلي بأنها لم "تتنازل" لحماس، وفي الوقت نفسه كسب تأييد دولي للتهدئة المؤقتة، خاصة مع تصاعد الانتقادات العالمية بسبب الكارثة الإنسانية في غزة.

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