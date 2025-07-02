الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

(CIB) يتسلم تكريمًا من اتحاد بنوك مصر تقديرًا لدور قطاعه القانوني في دعم قضايا القطاع المصرفي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

في تقدير مستحق للدور الفعّال الذي يقوم به القطاع القانوني في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قام اتحاد بنوك مصر بتكريم محمود عباس – رئيس القطاع القانوني بالبنك، لما قدّمه من إسهامات بارزة في دعم الاتحاد خلال عدد من النزاعات القضائية التي واجهت القطاع المصرفي.

وقد جرى التكريم خلال اجتماع اللجنة الفنية القانونية لاتحاد بنوك مصر، بحضور محمد شعبان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف شعبان – المستشار القانوني للاتحاد، وعدد من كبار مسؤولي القطاعات القانونية بالبنوك.

ويعكس هذا التكريم تقدير الاتحاد للمهنية العالية والخبرة القانونية التي يتمتع بها فريق العمل القانوني في CIB، ودوره الحيوي في ترسيخ بيئة قانونية متماسكة تدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزز من قوة مواقفه في القضايا ذات الطابع الاستراتيجي.

ويواصل البنك التجاري الدولي التزامه بدعم جهود اتحاد بنوك مصر، وتعزيز التعاون المشترك بين الكيانات المصرفية، بما يسهم في حماية مصالح القطاع ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

 

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