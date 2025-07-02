الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزل بدشنا في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزل أسرته بقرية المرجية، التابعة لقرية فاو قبلي بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

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تفاصيل الإخطار في قنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوفاة طفل نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الطفل "م. ع. م"، 3 سنوات، بعد ملامسته أحد الأسلاك الكهربائية العارية داخل المنزل، ما أسفر عن وفاته في الحال. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

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