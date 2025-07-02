السائق أصيب و"الميت" سليم، انقلاب سيارة نقل موتى بداخلها جثة في نجع حمادي

شهد طريق قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة نقل موتى كانت تُقل جثمانًا في طريقها من محافظة الأقصر إلى قرية البطحة.

انقلاب سيارة نقل موتى بداخلها جثة

وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة نقل موتى على الطريق المذكور.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب سوء حالة الطريق، ما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة السائق بجروح، فيما لم تتعرض الجثة لأي أذى، وجرى تسليمها لذوي المتوفى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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