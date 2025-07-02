أحمد عكاوي: مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة

اجتمعت لجنة دراسة إنشاء جامعة قنا التكنولوجية التابعة لجامعة جنوب الوادي، اليوم، الأربعاء، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار المشروع القومي لإنشاء جامعات تكنولوجية تهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال دراسة تطبيقية تواكب التطورات التكنولوجية.

اجتماع لجنة جامعة قنا

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أعمال اللجنة بحضور الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الاهلية، والدكتور عصام عبد الهادي عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام عبيد عميد كلية الهندسة، والدكتور خالد بن الوليد مدير المركز الإقليمي لتحالف وتنمية بالجامعة والمنسق العام لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية، والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة، والدكتور حسين مغربي وكيل كلية الهندسة المستشار الهندسي للجامعة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية، أحمد حمدي مدير عام مكتب رئيس الجامعة، عمرو فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، مؤيد عبد الله بمكتب رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ووضع محافظة قنا على خريطة التعليم التكنولوجي، مشيرا إلى أهمية الجامعات التكنولوجية كأحد المسارات التعليمية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفة التقنية المطلوبة في مجالات الصناعة والخدمات. وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تمثل ركيزة مهمة في تحقيق العدالة التعليمية من خلال إتاحة فرص التعليم العالي في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في دفع عجلة التنمية.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل توفير الاحتياجات الأساسية لجامعة قنا التكنولوجية من موارد مادية وبشرية، إلى جانب دراسة البرامج الأكاديمية والتكنولوجية المقترح طرحها بما يتوافق مع أولويات سوق العمل الإقليمي والوطني.

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