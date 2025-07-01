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أخبار مصر

جامعة القاهرة تفتتح مجمع ملاعب البادل وتدعو طلابها لممارسة الرياضة (صور)

ملاعب البادل بجامعة
ملاعب البادل بجامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،  مجمع ملاعب البادل بالمدينة الرياضية بالجامعة، ليكون إضافة متميزة للبنية التحتية الرياضية التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ملاعب البادل بجامعة القاهرة 
ملاعب البادل بجامعة القاهرة 

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ولفيف من عمداء الكليات ومسئولي إدارة رعاية الشباب، واتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من طلاب أسرة من أجل مصر.

 

ملاعب البادل بجامعة القاهرة
ملاعب البادل بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: البادل من أسرع الرياضات نموا

وأكد رئيس الجامعة أن افتتاح ملاعب البادل يأتي في ضوء استراتيجية الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز مفهوم "المجتمع الجامعي النشط"، مشيرًا إلى أن رياضة البادل تعد من أسرع الرياضات نموًا على مستوى العالم، وتجمع بين المتعة البدنية والتفاعل الاجتماعي.

ملاعب البادل بجامعة القاهرة
ملاعب البادل بجامعة القاهرة

ودعا عبد الصادق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى الاستفادة من هذه الملاعب الجديدة، وممارسة الرياضة بانتظام، لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة، ودورها في بناء شخصية متوازنة ومبدعة.

كما أوضح أن الجامعة مستمرة في تطوير منشآتها الرياضية لتكون نموذجًا يحتذى به في دعم الرياضة الجامعية.

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