رئيس جامعة الاسكندرية: تعاون مع وزارة الشباب لتنفيذ الأنشطة الطلابية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر جامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك علي هامش مناقشة وزير الشباب والرياضة لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عميد بحرى سامر مصطفى حسن، بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية بأبوقير، تحت عنوان "إستراتيجية تسويقية للأسواق الرياضية الجديدة بوزارة الشباب والرياضة المصرية".

حضر اللقاء الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد صبحي، أستاذ امراض القلب والأوعية الدموية.

خلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات لتمكين الشباب من الاستفادة من أحدث التقنيات والمعرفة في مجالات الشباب والرياضة، لبناء جيل جديد واعى ومسلح بالثقافة والإنتماء الوطني، كما أشاد بالإمكانيات والمنشآت الرياضية بجامعة الإسكندرية ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة.

فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، حرص الجامعة على التواصل والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة التى تستهدف تبنى طاقات الطلاب وصقلها واكتشاف الموهوبين منهم توجيهم نحو للاستفادة من هذه الأنشطة المشتركة، كما أشار إلى إتاحة المنشآت الرياضية بالجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة الإسكندرية بوجه عام.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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