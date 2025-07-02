الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

كنت بأدبها، اعترافات المتهم بضرب ابنته حتى الموت بالهرم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة فتاة اعتدى عليها والدها بالضرب حتى فارقت الحياة بمنطقة الهرم بحجة تأديبها، لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الحادث.

واستجوبت النيابة المتهم، الذي أفاد بأنه لم يقصد قتلها، وأنه كان يعاقبها لتقويم سلوكها.

 

مصرع طفلة علي يد والدها

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل طفلة إلى مستشفى بمنطقة الهرم، مفارقة الحياة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

 

كشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأن والدها اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، بحجة تأديبها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه لم يقصد قتلها وأنه كان يعاقبها لتقويم سلوكها.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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