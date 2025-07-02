الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

معاريف تكشف جريمة بشعة لطياري سلاح الجو الإسرائيلي ضد سكان غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن قيادة العمليات في فرقة غزة رحبت باقتراح قدمه طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب على إيران يقضي بإلقاء الذخيرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح سرعان ما تحول إلى إجراء اعتيادي ضمن العمليات اليومية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية: أن الطيارين المكلفين باعتراض الصواريخ والمسيرات خلال الحرب مع إيران ألقوا الذخائر المتبقية على غزة.

مقترح الطيارين.. وتحوله إلى "روتين دموي"

وذكرت الصحيفة أن الطيارين عرضوا الخطة في أحد اجتماعات التنسيق العملياتي، وأظهر القادة "حماسة" لفكرة التوسع في ضربات جوية مباشرة.

ولفتت: "الاقتراح لقي ترحيبًا من قيادة فرقة غزة، وأصبح لاحقًا جزءًا من الإجراءات اليومية المعتادة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ويكشف هذا التقرير عن الطابع الهجومي غير المنضبط الذي اتخذته بعض العمليات في غزة، ويشير إلى أن الضربات لم تكن دائمًا استجابة لتهديد مباشر، بل تحولت إلى ممارسة روتينية، وقد يُستخدم التقرير كدليل إضافي في النقاشات الدولية حول الاستخدام المفرط للقوة واحتمال ارتكاب جرائم حرب. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه قرر إزالة التصنيف العسكري المغلق عن بلدات غلاف غزة، وذلك بناءً على تقييم أمني شامل أجري خلال الساعات الماضية.

تقييم أمني جديد وراء قرار الاحتلال الإسرائيلي بشان غلاف غزة

ةقال المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي:"بناءً على تقييم الوضع الأمني، تقرر إخراج بلدات غلاف غزة من تصنيفها مناطق عسكرية مغلقة، وسيُسمح بعودة الأنشطة المدنية تدريجيًا".

ويأتي القرار بعد فترة طويلة من القيود الأمنية المفروضة على هذه البلدات بسبب العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ما هو تصنيف "منطقة عسكرية مغلقة"؟

يُستخدم هذا التصنيف في إسرائيل لمنع تحرك المدنيين أو الصحفيين في منطقة معينة.

يعني ذلك فرض قيود كاملة على الدخول والخروج والتنقل داخل المنطقة.

يُرفع هذا التصنيف فقط إذا انخفض مستوى التهديد الأمني.

هل يعني القرار نهاية المعارك؟

ليس بالضرورة، لكن الخطوة تشير إلى هدوء نسبي في الجبهة الجنوبية أو استقرار مؤقت في محيط قطاع غزة، ويمكن أن تكون تمهيدًا لعودة السكان تدريجيًا بعد موجات الإخلاء المتكررة.

حرب غزة

يذكر أنه منذ انطلاق الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت مناطق سديروت ونتيفوت وبلدات أخرى ضمن "غلاف غزة" تحت تصنيف عسكري يمنع الدخول إليها بسبب خطر الصواريخ وهجمات محتملة.

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