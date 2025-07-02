أسعار الدولار تواصل تراجعها في البنوك لمستويات قياسية.. توقعات بمصير العملة الخضراء أمام الجنيه.. وترقب المواطنين لأسعار السلع بالأسواق

شهدت أسواق الصرف المصرية، اليوم الأربعاء، 2 يوليو 2025، موجة تراجع جديدة للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري، في استمرار لاتجاه هبوطي يلامس مستويات غير مسبوقة منذ أشهر.

تراجع الدولار أمام الجنيه

فبينما يتنفس المصريون الصعداء بانخفاض أسعار المستوردات، يحذر الخبراء من تقلبات قد تعيد تسعير السلع الأساسية، في هذا المشهد المتأثر بتدخلات البنك المركزي وتوقعات المؤسسات المالية العالمية، تبرز مفارقات صارخة بين بنوك محلية تتنافس على جذب العملاء، وتوقعات دولية تشير إلى عاصفة مرتقبة بنهاية العام.

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة، اليوم الأربعاء، التراجع أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليتراوح سعر صرف الدولار بين 49.25 جنيه، و49.57 جنيه للشراء، و49.35 جنيه و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه، فيتو

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محركا أساسا لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

توقعات مستقبلية للدولار أمام الجنيه

توقعت شركة «إي إف جي هيرميس» ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2025، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.

أما مؤسسة «فيتش سوليوشنز» (Fitch Solutions) فتوقعت وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 52.5 جنيه للدولار بحلول نهاية العام الجاري.

كما رجحت التزام الحكومة المصرية بسعر صرف أكثر مرونة في مواجهة أي صدمات خارجية محتملة، بدلا من اللجوء إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية كما حدث في فترات سابقة.

أسعار الدولار، فيتو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء أعلى سعر للدولار في بنك تنمية الصادرات ليسجل مستويات 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في 3 بنوك هي كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري والبركة نحو 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر في البنك الأهلي المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك مصر مستويات 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي نحو 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وفي اتش اس بي سي سجل الدولار نحو 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في التنمية الصناعية نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قطر الوطني نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 57.74 جنيه، و58.34 جنيه للشراء، و58.38 جنيه و58.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.10 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في تنمية الصادرات بنحو 13.50 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.52 للشراء، و13.55 جنيه للبيع، وبلغ في الأهلي المتحد نحو 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.01 جنيه للشراء، و162.08 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في الأهلي المتحد بنحو 161.72 جنيه للشراء و162.10 جنيه للبيع.

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