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اقتصاد

اليورو يسجل أطول سلسلة من الصعود أمام الدولار منذ 2004

أسعار اليورو
أسعار اليورو

اقترب اليورو من تحقيق أطول سلسلة مكاسب يومية متتالية أمام الدولار منذ عام 2004، مدعوما بتراجع العملة الأمريكية وتوقعات بتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وصعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1829 دولار اليوم الثلاثاء (أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021)، مسجلا ارتفاعا بنحو 14% منذ بداية 2023، وإغلاقه عند هذا المستوى سيمدد موجة الصعود إلى 9 أيام متتالية.  

 

وكثّف متداولو الخيارات الرهان على صعود العملة الأوروبية، حيث شكلت خيارات الشراء نحو ثلثي تداولات الأسبوع الماضي، بينما سجل مقياس "عكس المخاطر" ثالث أعلى تفاؤل هذا العام.  

 

التوقعات والمخاطر لليورو أمام الدولار 

يتوقع محللون وصول اليورو إلى 1.20 دولار قريبا، بل ويرى استراتيجيون في "سوسيتيه جنرال" أنه قد يبلغ 1.25 دولار على المدى المتوسط.

 

تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي

ووصف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، مستوى 1.20 دولار بأنه "مقبول"، محذرا من أن المكاسب السريعة قد تعقد سياسات الدعم الاقتصادي.  

ويشير رئيس استراتيجية العملات في "جيه بي مورجان" نيكولاس وول، إلى أن صعود اليورو يخفف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على أوروبا.  

 

أسباب صعود اليورو أمام الدولار

تراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بسبب توقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكي 125 نقطة أساس خلال الاجتماعات المقبلة، مقابل 25 نقطة فقط متوقعة لأوروبا. 

وتأتي من بين الأسباب أيضا، البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، وإعادة التركيز على المخاطر الهيكلية للدولار مثل الجدل حول رئاسة الاحتياطي الفيدرالي والمواعيد الجمركية 9 يوليو.

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