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الفراخ البيضاء تسجل 73 جنيها، أسعار الدواجن اليوم بالبحيرة (فيديو وصور)

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة  اليوم الأربعاء، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا ملحوظا في بعض الأنواع  خلال شهر رمضان المبارك.

اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

ويسجل كيلو  الدواجن البيضاء  متوسط سعر 73 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 160 جنيها والأبيض 145 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 110 جنيهات للكيلو الواحد والمسكوفي 130 جنيها، وسجلت أيضا الأرانب 120 جنيها وكيلو البانيه بسعر 180 وأجنحة الدواجن بسعر 50 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 140 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، لافتا إلى أن الانخفاض في الأسعار بالفترة الحالية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.

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