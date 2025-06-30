قائمة بالكليات التي يلتحق بها طلاب الدبلومات الفنية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية".

وذلك للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026 وذلك اعتبارًا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي، على أن يتم غلق باب التقدم قبل الامتحانات بخمسة أيام.

إعفاء أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية من المصروفات الدراسية بالجامعات

اعتمد المجلس محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حيث انتهى الاجتماع إلى (الإعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية.

كما انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 50% على الأقل لأبناء المصابين بالعجز الجزئي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية)، على أن تلتزم الجامعة بسداد الرسوم المقررة للصناديق عن أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي والجزئي المقيدين لديها، ويعفى الطلاب من مقابل جميع الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة، على أن يكون تمتع الطالب بالإعفاء بموجب خطاب رسمي من قبل صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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