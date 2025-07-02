الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

النواب يقر تطبيق القانون المدني على وحدات الإيجار القديم بعد تحرير العقود

النواب يوافق على
النواب يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، نهائيا بالوقوف أيضا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة 

وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦  إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

رفع دعاوى إخلاء وحدات الإيجار القديم

كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وجاء نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب على النحو التالي:

الـمادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

إخلاء المكان المؤجر

(الـمــادة الثانية مكررًا)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم القانون المدني المستاجر

مواد متعلقة

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، الحكومة: لا إخلاء للعين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

انسحاب نواب من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم لهذه الأسباب

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

المزيد
الجريدة الرسمية