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رئيس مصر للطيران يشكر العاملين لحصول الشركة على جوائز عالمية

الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل مع العاملين بشركة مصر للطيران، فيتو

حصلت شركة مصر للطيران ممثلة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي جائزة "أفضل موظفي شركة طيران" علي مستوي أفريقيا لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax.

حصول شركة مصر للطيران علي جائزة أفضل موظفي شركة طيران

والتقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بمجموعات العمل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية المشاركة في تقييم سكاي تراكس من (قطاع العمليات - قطاع الضيافة الجوية - قطاع الشئون التجارية - الإدارة العامة للمحطات - الإدارة العامة للعلاقات العامة - الإدارة العامة للبحوث والتطوير - الأمن - السلامة والجودة) بالإضافة إلي فرق العمل المختلفة من الشركات التابعة، حيث قدم لهم الشكر علي جهودهم المتميزة وأدائهم المشرف والتي ساهمت في فوز مصر للطيران بأكثر من جائزة لعام 2025.

الجوائز التي حصلت عليها مصر للطيران

وتوجهت شركة مصر للطيران بالعديد من الجوائز أبرزها 
- أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا (للعام الثاني علي التوالي).
- أفضل طاقم ضيافة في أفريقيا.
- أفضل وجبات مقدمة علي الدرجة السياحية في أفريقيا.
- كما احتلت مصر للطيران المركز 68 عالميًا ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم من بين أكثر من 325 شركة طيران وبفارق 20 مركز متقدم عن العام السابق 2024.

وحضر اللقاء الطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وخالد عطوة رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار حافظ الشيتي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركة.

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