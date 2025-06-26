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ثقافة وفنون

عودة ليالي زمان، الهضبة وعمرو مصطفى في الاستديو أثناء تجهيز أغنية ابتدينا (صور)

عمرو دياب وعمرو مصطفي،
عمرو دياب وعمرو مصطفي، فيتو

تصدر الهضبة عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح برومو أولى أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا”، والمفاجأة كانت هو تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما التي تسببت في انقطاع الود. 

ألبوم عمرو دياب الجديد 

الهضبة كشف عن صور من تحضير لأغنية ابتدينا، وظهر في استديو أمير محروس وبرفقته الشاعر تامر حسين وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصور ومن أبرز التعليقات التي جاءت أن هذه الصورة تتذكرهم بذكريات كثيرة جمعت بينه وبين عمرو مصطفي. 

حرص عمرو دياب على مساندة عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية بعد أزمته الصحية التي أثارت قلق نجوم الفن. 


وتفاجأ الجمهور أيضا في وقت سابق بصلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما بعدما قال الهضبة في وقت سابق لعمرو مصطفى “أنت متغنيش انت تلحن بس” وذلك أمام الجمهور على المسرح، الأمر الذي تسبّب في انقطاع الود بينهما.

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم عمرو دياب الجديد 

وظهر عمرو دياب على cover “ابتدينا” وهو بنيو لوك جديد من حيث الملابس وتسريحة الشعر، حيث إنه ظهر وهو يرتدي “فيست جينز”.

وسرعان ما طالب الجمهور من عمرو دياب أن يطرح ألبومه الجديد دفعة واحدة وليس سينجل

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