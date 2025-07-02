تنسيق الجامعات 2025، استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 1177 لسنة 2025 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بنظاميها "الحديث" و"القديم"، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية العامة الأزهرية والشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام 2025.

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي

يكون توزيع الـ (١٥٠٠) طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 (5000 علوم + 5000 رياضيات 5000 أدبي ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني مع إعمالهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولى بالجامعات الحكومية واستمرار تمنعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

قواعد قبول الثانوية العامة المصرية

١ - يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي عام ٢٠٢٥) نظام حديث– نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 /2026 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

مع مراعاة ما يلي: تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهـد الجامعـات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

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