الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميا في السوق المصري

سامر مراد نائب رئيس
سامر مراد نائب رئيس شركة إي آند

أطلقت إي آند مصر، خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في السوق المصري من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

أهمية الشريحة المدمجة 

 وتُمثل الشريحة المدمجة (eSIM) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تُغني عن استخدام الشرائح التقليدية القابلة للإزالة وتتيح تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، وتقدم حلولًا مبتكرة لتجنب تعرض الشرائح للتلف أو الفقد.

خدمة الشريحة المدمجة eSIM، فيتو
خدمة الشريحة المدمجة eSIM، فيتو

كما تُمثل خدمة eSIM خطوة محورية مهمة نحو تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، لكونها شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة تعمل داخل الأجهزة الذكية، حيث يتم تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز نفسه. وتتيح eSIM للمستخدمين تفعيل الخدمة بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية. 

دعم الأجهزة للشريحة الإلكترونية 

القومي لتنظيم الاتصالات أطلقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن تقنية الشريحة المدمجة ESIM.. وهذه أفضل طريقة لتفعيلها

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

ودعت إي آند مصر عملاءها الراغبين في الحصول على الشريحة المدمجة eSIM  إلى ضرورة التأكد من دعم أجهزتهم المحمولة لهذه التقنية من خلال إعدادات الهاتف أو التواصل مع خدمة العملاء، قبل التوجه إلى أقرب فرع لشراء الخدمة واستلام رمز QR الخاص بها.

وأكد سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الابتكار في قطاع الاتصالات بمصر، ونحن بدورنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال لنساهم في دعم التحول الرقمي بمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ESIM إي آند مصر الشريحة المدمجة الشريحة المدمجة eSIM مصر السوق المصرى التحول الرقمي

مواد متعلقة

القومي لتنظيم الاتصالات أطلقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن تقنية الشريحة المدمجة ESIM.. وهذه أفضل طريقة لتفعيلها

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

وزير الاتصالات: تطبيق نظام "ERP" بشركات قطاع الأعمال ضمن جهود التحول الرقمي

تفاصيل طرح شرائح المحمول الإلكترونية الجديدة ESIM والأسعار المتوقعة

ورشة تدريبية للكوارد الشرطية العربية حول حماية الأطفال من مخاطر استخدام الأجهزة الذكية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 5 -12-2024 في الأسواق

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية