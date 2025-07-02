بالأسماء، النواب المنسحبون من جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

أصدر النواب المعارضون لمشروع قانون الايجار القديم، بيانا موجها إلى الشعب المصري، وذلك بعد انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم.

وجاء نص البيان كالتالي:

‏‎"انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.

‏‎وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.

‏‎وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.

الموقعين من الأحزاب:

‎العدل - التجمع - المصرى الديمقراطى الاجتماعى

‎النواب الاتى اسمائهم:

‎ضياء الدين داود

‎احمد الشرقاوى

‎عبد المنعم امام

‎احمد فرغلى

‎محمد عبد العليم داود

‎عاطف مغاورى

‎نبيل عسكر

‎هانى خضر

‎احمد بلال

خالد الحداد

‎مارسيل سمير

‎يوسف الحسينى

‎ايهاب منصور

‎مها عبد الناصر

‎احمد دراج

‎سحر بشير معتوق

‎ضحى عاصى

‎زينب السلايمى

‎سلمى مراد

‎علاء عصام

‎سناء السعيد

‎ريهام عبد النبى

‎سميرة الجزار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.